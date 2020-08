TP. Sa Đéc: Trao giấy khen cho Công an chở thí sinh đến điểm thi

Trong kỳ thi THPT năm nay, tại điểm thi trường THPT TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, xuất hiện một hình ảnh đẹp và cảm động. Đó là chiến sĩ Công an tìm đến nhà trọ chở thí sinh đi thi khi em này ngủ quên. Hôm nay, lãnh đạo công an thành phố đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc cho các cá nhân với tinh thần tương trợ ý nghĩa này.

4 cá nhân được biểu dương, khen thưởng gồm: Trung úy Nguyễn Văn Phụng và Thiếu úy Nguyễn Huỳnh Gia Bảo, thuộc các đội nghiệp vụ Công an thành phố Sa Đéc; anh Phan Văn Thái- công an viên xã Tân Phú Đông và anh Tô Phú Khánh- Ủy viên Ban thường vụ Thành Đoàn Sa Đéc.

Ngoài việc phối hợp chở thí sinh đến điểm thi kịp lúc, tiếp sức cho các sĩ tử, trong kỳ thi vừa qua, 4 cá nhân được khen thưởng cùng các chiến sĩ công an thành phố Sa Đéc đã tích cực làm tốt công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.