Thời sự tối - Thứ Ba, 28/04/2020

Những tin chính:

-Tổ chức Y tế Thế giới – WHO cảnh báo Đại dịch COVID-19 còn kéo dài.

– Giảm lần thứ 8 liên tiếp, giá xăng về mức dưới 11.000 đồng/lít.

-Các khu điểm tham quan, du lịch ở Đồng Tháp sẳn sàng phục vụ du khách sau mùa dịch bệnh.

-Công bố xếp hạng PAPI năm 2019: Đồng Tháp đứng thứ 2 cả nước.

-200 đối tượng buôn lậu thuốc lá tấn công lực lượng biên phòng và công an Kiên Giang, khiến 5 chiến sĩ bị thương.

-Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) triệt xóa 1 tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, bắt 51 đối tượng, tạm giữ khoảng 100 triệu đồng.

-Nhóm đối tượng mang hung khí đi cưỡng đoạt tiền của các vựa ớt ở huyện Thanh Bình lãnh 57 tháng tù. Mời xem chương trình qua video clip: