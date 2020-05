Tam Nông: Kiểm tra 46 cơ sở, chưa phát hiện mất an toàn vệ sinh thực phẩm

Từ ngày 06 – 08/5, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tam Nông kết hợp với Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Đồng Tháp tổ chức ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, quán ăn, uống giải khát… trên địa bàn thị trấn Tràm Chim và các xã An Hoà, An Long, Phú Ninh, Phú Thành A và Phú Thọ.

Qua kiểm tra 46 cơ sở, đoàn chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm sử dụng các chất cấm trong chế biến thực phẩm. Đa số các cơ sở, hàng quán đều chấp hành tốt những quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, có 7 cơ sở vi phạm về các thủ tục như: Chưa có giấy khám sức khỏe cho chủ cơ sở và người chế biến thực phẩm, chưa có giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ; giấy khám sức khỏe và giấy công bố sản phẩm đã hết hạn…

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản giáo dục, nhắc nhở và cho làm cam kết khắc phục các lỗi vi phạm nói trên. Thời gian khắc phục là trong thời gian 15 ngày.

