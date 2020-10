Sạt lở núi ở huyện miền núi Phước Sơn vùi lấp 11 người

Sáng nay (29/10) thêm 1 vụ sạt lở núi vùi lấp 11 người dân ở thôn 6 xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Khu vực sạt lở thôn 3, xã Phước Lộc có 32 hộ với 215 nhân khẩu.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ngay sau khi nhận thông tin, tỉnh đã chỉ đạo địa phương huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ khẩn trương tiếp cận hiện trường, tìm kiếm người mất tích. Đến 13h chiều nay, người dân thôn 6 xã Phước Lộc đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân.

“Hiện nay, tỉnh đã cử Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng với lực lượng tại chỗ tìm kiếm cứu nạn tại 2 điểm sạt lở ở huyện Phước Sơn. Thông tin ban đầu thì lực lượng tại chỗ đã tìm được 3 nạn nhân tại điểm 11 người bị vùi lấp. Chúng tôi quyết tâm tìm kiếm cứu nạn một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất trong ngày hôm nay và ngày mai”.

Trước đó, cũng trên địa bàn huyện Phước Sơn, 2 cán bộ xã Phước Lộc là ông Hồ Văn Sợ, 25 tuổi, cán bộ Dân vận; Hồ Văn Độ, 28, Phó Bí thư xã đoàn cùng 3 cán bộ khác đi hỗ trợ dân sơ tán đã gặp nạn. Trên đường đi, 2 cán bộ này gặp sụt đất, rơi xuống suối, bị cuốn trôi. Như vậy, tại xã Phước Lộc hiện 13 người đã mất tích.

Cũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, khoảng 20h tối qua (28/10), xảy ra vụ lở núi vùi lấp gia đình ông Zơ râm Mun ở thôn Tà Làng, xã Bhalêê, huyện Tây Giang. Rất may, 8 người trong gia đình ông Mun đã kịp chạy ra ngoài, thoát chết.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 9 và hoàn lưu sau bão, trong nhiều ngày qua trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to, gây sạt lở nhiều nơi. Tối qua, tại huyện miền núi Nam Trà My đã xảy ra 2 vụ sạt lở, vùi lấp 53 người. Trên địa bàn huyện miền núi Phước Sơn cũng xảy ra 2 vụ sạt lở vùi lấp 13 người. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được thi thể 19 nạn nhân.

Như vậy đến hôm nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 5 vụ sạt lở núi, vùi lấp 66 người. Tỉnh Quảng Nam cùng Quân khu 5 đang tập trung lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, việc tiếp cận hiện trường các vụ lở núi gặp rất nhiều khó khăn.

(Theo: VOV.VN)

