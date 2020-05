Nhịp sống 24h - Trưa thứ năm, 21/5/2020

– Cảnh báo tình trạng bị rắn độc cắn gia tăng trong mùa hè. – Nghi vấn cơ sở mầm non tư thục bạo hành bé gái hơn 2 tuổi chỉ sau 3 ngày nhập học. – Truy tố thanh niên chuốc say bé gái 13 tuổi rồi đưa vào nhà nghỉ giao cấu. – Người đàn ông 2 tay 2 dao xông vào trụ sở chém công an.