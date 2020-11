Nhịp sống 24h - Tối thứ ba, 17/11/2020

– Yêu con trai bà chủ quán karaoke đã có vợ, nữ tiếp viên bị đánh ghen, bắt nhốt. – Đâm chết cha ruột do không xin được tiền uống rượu, nghịch tử lãnh án 16 năm tù. – Bắt ổ nhóm cưỡng đoạt tiền tại làng nghề bánh gai tứ trụ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. – Cả gia đình ngộ độc, hôn mê nghi do đốt than sưởi ấm.