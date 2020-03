Mỹ: Trẻ sơ sinh đầu tiên tử vong vì Covid-19

Mỹ điểm nóng của thế giới về dịch Covid -19 hiện nay đã ghi nhận 123.938 trường hợp nhiễm bệnh. Trong đó, 2.223 ca tử vong. Tại nước này, cũng đã ghi nhận một trường hợp tử vong là trẻ sơ sinh ở thành phố Chicago, bang Illinois. Từ trường hợp của em bé xấu số này có thể thấy virus SARS-CoV-2 nguy hiểm với bất kỳ nhóm lứa tuổi nào.

Đây là trường hợp trẻ sơ sinh đầu tiên ở Mỹ tử vong liên quan đến Covid-19. Một cuộc điều tra đầy đủ đang được tiến hành để xác định nguyên nhân. Trẻ em hiện chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong số các trường hợp mắc Covid-19 trên toàn thế giới. Trong một báo cáo đăng trên Tạp chí Y khoa New England, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết, một trẻ sơ sinh 10 tháng tuổi tại nước này đã tử vong liên quan tới Covid-19.Một công trình nghiên cứu riêng rẽ khác xuất bản trên Tạp chí Pediatrics, đã theo dõi 2.100 trẻ em mắc bệnh Covid-19 tại Trung Quốc và ghi nhận một thiếu niên 14 tuổi tử vong. Những thông tin trên cho thấy virus SARS-CoV-2 nguy hiểm với bất kỳ nhóm lứa tuổi nào.

Thành phố New York của Mỹ hiện là nơi có nhiều ca tử vong nhất với trên 517 trường hợp. Điểm nóng thứ hai của Mỹ về dịch COVID-19 là bang New Jersey Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc biện pháp cách ly bắt buộc đối với các bang New York, New Jersey và Connecticut nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.