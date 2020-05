Iraq mở chiến dịch lớn tiêu diệt tận gốc khủng bố IS

Tân Thủ tướng Iraq mới thông báo phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn cuối cùng nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tân Thủ tướng Iraq Mustafa al Kadhimi hôm qua (16/5) thông báo, nước này chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi sẽ đóng vai trò tiên phong.



Các lực lượng an ninh Iraq đã chiến dịch lớn truy quét tàn quân của tổ chức khủng bố IS hồi năm 2018. Ảnh” USA Today

Tuyên bố được nhà lãnh đạo Iraq đưa ra trong chuyến thăm trụ sở Bộ Tư lệnh lực lượng Hashd Shaabi. Thông cáo của văn phòng Thủ tướng Al Kadhimi nêu rõ, đây sẽ là chiến dịch cuối cùng nhằm nhổ tận gốc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), khi chúng đang cố gắng tập hợp lại tàn quân. Các chiến binh Hashd Shaabi sẽ đóng vai trò tiên phong cùng với quân đội và các lực lượng an ninh khác.

Tình hình an ninh tại Iraq đã được cải thiện kể từ khi nước này đánh bại hoàn toàn IS hồi cuối năm 2017. Tuy nhiên, tàn quân IS vẫn lợi dụng địa hình sa mạc hoặc các khu vực hiểm trở để tiến hành các hoạt động nhỏ lẻ, không chỉ nhằm vào lực lượng an ninh mà cả dân thường.

