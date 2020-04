Giá xăng, dầu tiếp tục giảm từ 15h hôm nay

Từ 15h hôm nay (13/4), giá xăng E5RON92 giảm còn 11.343 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm về 11.939 đồng/lít; Dầu các loại giảm từ 126 – 502 đồng/lít/kg.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá xăng, dầu thực hiện từ 15h00 ngày 13/4. Theo đó, điều chỉnh giảm giá bán xăng E5RON92 613 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 621 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 436 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 502 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 126 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường sau khi điều chỉnh đối với xăng E5RON92 là 11.343 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 11.939 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S có giá mới 10.823 đồng/lít; Dầu hỏa là 8.639 đồng/lít và giá bán dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 9.327 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 400 đồng/lít; xăng RON95, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 1.400 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 200 đồng/kg. Không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Liên Bộ cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 13/4 biến động có tăng và giảm nhưng xu hướng chung là giảm nhẹ.

Giá bình quân các sản phẩm xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 dầu ở mức 20,643 USD/thùng (giảm 4,082 USD/thùng so với kỳ trước); xăng RON95 là 21,267 USD/thùng (giảm 4,401 USD/thùng so với kỳ trước); dầu diesel 0.05S là 33,894 USD/thùng (giảm 4,354 USD/thùng so với kỳ trước); giá dầu hỏa là 25,706 USD/thùng (giảm 4,865 USD/thùng so với kỳ trước); dầu mazut 180CST 3.5S là 174,049 USD/tấn (giảm 0,508 USD/tấn so với kỳ trước).

Đây là lần giảm thứ 7 giá xăng, dầu giảm liên tiếp tính từ đầu năm đến nay.

