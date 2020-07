Gần 6.300 khách hàng dùng điện được điều chỉnh hóa đơn trong tháng 6

Hoá đơn điện tháng 6 được điều chỉnh liên quan đến công tơ sai chỉ số định kỳ, sai chỉ số treo tháo, khách hàng báo số sai, nhân viên nhập chỉ số sai.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa chính thức thông tin kết quả kiểm tra của đoàn công tác liên ngành về công tác ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện và giải quyết kiến nghị của khách hàng.

Theo thông tin từ EVN, tính đến tháng 6/2020, EVN có trên 28,5 triệu công tơ phục vụ khách hàng, trong đó có trên 15,4 triệu công tơ điện tử (chiếm tỷ lệ 54,05%) với 13,5 triệu công tơ được thu thập chỉ số từ xa và trên 13,09 triệu là công tơ cơ khí với 0,65 triệu được áp dụng công nghệ ghi chỉ số bằng camera.

Trong tháng 6/2020, số khách hàng được điều chỉnh hoá đơn do tất cả các nguyên nhân liên quan đến chỉ số công tơ gồm sai chỉ số định kỳ, sai chỉ số treo tháo, khách hàng báo số sai (trường hợp công tơ treo trong nhà và nhân viên Điện lực không vào nhà đọc được chỉ số do khách hàng đi vắng mà do khách hàng đọc cho nhân viên Điện lực tạm ghi), nhân viên nhập chỉ số sai… của toàn EVN là 6.271 khách hàng, chiếm tỷ lệ 0,022% tổng số khách hàng.



Nhân viên Điện lực kiểm tra hoạt động cúa công tơ điện.

Trong đó, có 1.249 hoá đơn truy thu thêm tiền của khách hàng do việc ghi chỉ số sai, gây giảm tiền cho khách hàng và 675 khách hàng hoàn trả lại tiền khách hàng do việc sai gây tăng cho khách hàng. Với các trường hợp có sai sót thì sẽ được kịp thời xử lý bằng việc điều chỉnh hoá đơn tiền điện để đảm bảo bình đẳng, công bằng, đúng quyền lợi giữa bên bán và bên mua.

Tính đến ngày 25/6 đã có trên 7,63 triệu khách hàng sinh hoạt có điện năng tiêu thụ tăng 1,3 lần trở lên. Mặc dù chưa hết tháng, nhưng các Tổng công ty điện lực đã phúc tra được 6,56 triệu khách hàng (đạt tỷ lệ 85,97%).

Trong công tác quản lý đo lường, công tơ mua bán điện, EVN khẳng định đã thực hiện đúng quy định pháp luật đo lường đối với công tơ điện. Tại thời điểm kiểm tra công tơ của các khách hàng được lựa chọn ngẫu nhiên, Đoàn công tác nhận thấy, công tơ đang sử dụng phù hợp với mẫu đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt, chứng chỉ kiểm định (tem kiểm định, dấu kiểm định) đúng quy định và còn hiệu lực; niêm phong, kẹp chì nguyên vẹn để bảo đảm ngăn ngừa tác động làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường trong quá trình sử dụng.

Theo báo cáo của các Tổng Công ty Điện lực, Công ty Điện lực, trong tháng 6/2020 có 1.025 trường hợp khách hàng đề nghị kiểm định công tơ điện, các đơn vị đã phối hợp với khách hàng tổ chức việc kiểm định công tơ điện tại tổ chức kiểm định độc lập.

Kết quả, 1.019 công tơ điện được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường. Đối với 6 công tơ điện không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường do các nguyên nhân kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng, các đơn vị thực hiện truy thu hoặc hoàn trả phần tiền điện chênh lệch cho khách hàng theo quy định và đã được khách hàng thống nhất.

Qua báo cáo của các đơn vị, qua kiểm tra các hệ thống phần mềm quản lý, hồ sơ lưu trữ, lựa chọn ngẫu nhiên một số khu vực để tham gia công tác ghi chỉ số, phúc tra chỉ số, lập hoá đơn của các đơn vị và lựa chọn ngẫu nhiên một số khách hàng có ý kiến kiến nghị về hoá đơn tiền điện tại các tỉnh, thành phố để kiểm tra thực tế; các thành viên Đoàn công tác liên ngành đã thống nhất, công tác lập lịch ghi chỉ số đúng quy định, việc ghi chỉ số theo đúng thời gian đã lập, công tác phúc tra chỉ số và lập hóa đơn thực hiện đúng quy trình.

“Việc sai sót trong thời gian qua tại một số đơn vị được báo chí nêu là các trường hợp cá biệt, nguyên nhân do lỗi tác nghiệp xảy ra đồng thời tại một số khâu trong hoạt động ghi chỉ số và lập hoá đơn tiền điện. Các đơn vị đã kỷ luật nghiêm các cán bộ liên quan, EVN cũng đã kịp thời triển khai các giải pháp kiểm soát để hạn chế việc xuất hiện các lỗi tương tự trong tương lai”, EVN khẳng định.

