Gác việc mưu sinh, phụ nữ phường An Lộc may khẩu trang tặng miễn phí

Trước việc khan hiếm khẩu trang và giá của sản phẩm này tăng cao, có thể vượt quá khả năng chi trả của nhiều lao động nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ làm khẩu trang, tặng người dân.

Sau khi đã vận động được mạnh thường quân mua vải, hơn 10 chị em phụ nữ phường tiến hành may khẩu trang. Đáng chú ý, có nhiều chị tạm ngưng công việc may quần áo gia công hàng ngày để dành thời gian may khẩu trang.

Sau 2 ngày phát động, các hội viên phụ nữ phường đã may được trên 1.000 chiếc khẩu trang vải. Số khẩu trang này sẽ được phát cho hộ nghèo, hội viên khó khăn, tiểu thương trên địa bàn.

Huỳnh Phong/THĐT