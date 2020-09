Đồng Tháp sẽ tham gia Dự án Thực phẩm nông nghiệp an toàn - ASFP

Qua gần 6 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đồng Tháp đã từng bước thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất, tuy nhiên chưa xây dựng được chuỗi giá trị thật sự vững chắc, đi vào chiều sâu. Trong buổi làm việc với đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng thế giới chiều ngày 04/9, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh sẽ tham gia Dự án Thực phẩm nông nghiệp an toàn (AFSP), hướng đến xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

Dự án AFSP nhằm tăng cường năng lực về hạ tầng, nhân lực, hệ thống quản lý, thể chế và thực hành quản lý rủi ro an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị. Dự án sẽ được triển khai từ năm 2021 – 2027, mỗi tỉnh sẽ có 1 tiểu dự án riêng biệt. Dự kiến nội dung thực hiện án tại Đồng Tháp bao gồm: Thực hành sản xuất nông nghiệp an toàn theo chuỗi giá trị, xây dựng, nâng cấp cơ sở chế biến, bảo quản, chế biến nông sản, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, hệ thống chợ, cửa hàng tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực, thể chế về quản lý thực phẩm nông nghiệp an toàn bền vững.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khẳng định Đồng Tháp sẽ tham gia Dự án, cam kết về khả năng vay, thực hiện. Qua đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm đầu mối triển khai, sớm xúc tiến các bước tiếp theo để kịp tiến độ khởi động dự án trong năm 2021.

Thanh Trường/THĐT