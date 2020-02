Đông Nam Bộ: Giá gà công nghiệp giảm mạnh

Hiện nay, giá gà công nghiệp ở khu vực Đông Nam Bộ đang giảm mạnh chỉ bằng một nửa so với thời điểm trước Tết khiến người chăn nuôi lỗ nặng.

Sau Tết Nguyên đán, giá gà công nghiệp ở khu vực Đông Nam Bộ liên tục giảm, đến nay chỉ còn hơn 12.000 đồng/kg. Trong khi trước Tết nguyên đán 1 tháng, giá gà công nghiệp hơn 38.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến 40.000 -42.000 đồng/kg. Với giá này, người chăn nuôi bị lỗ nặng, không bù lại được chi phí chăn nuôi.

Nguyên nhân là do bếp ăn tập thể của các khu công nghiệp, trường học nghỉ Tết; đồng thời, các trường học tiếp tục nghỉ thêm 2 tuần do dịch bệnh Covid -19. Thêm nữa, đang có tình trạng khủng hoảng thừa gà công nghiệp vì thời điểm xảy ra dịch tả heo Châu Phi thì nhiều hộ chăn nuôi chuyển sang nuôi gà công nghiệp dẫn đến việc đàn gia cầm tại một số tỉnh ở Đông Nam Bộ tăng. Điển hình, như Đồng Nai đang có gần 27,8 triệu con gia cầm, trong đó có gần 25,7 triệu con gà, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Trước thực trạng trên, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ khuyến cáo các hộ dân nên hợp tác, liên kết trong chăn nuôi nhằm hạn chế sự rủi ro khi thị trường có biến động giá.

“Người chăn nuôi nên liên kết lại với nhau dưới hình thức kinh tế tập thể, đưa khoa học công nghệ vào, giám sát quy trình chăn nuôi chặt chẽ, tránh rủi ro, đẩy năng suất lên, giảm giá thành xuống mới tồn tại được. Nuôi liên kết đầu vào, đầu ra sẽ có hợp đồng hết, người chăn nuôi liên kết thì thời điểm giá thấp này, người ta đã ký hợp đồng hết với giá mua cố định”, ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ khuyến cáo.

(Theo: Lệ Hằng/VOV.VN)

Link gốc