Đặc sắc Những ngày văn hóa Cao Lãnh – Hội An

Với chủ đề “Kết nối nghĩa tình – Tinh hoa hội tụ”, sự kiện “Những ngày văn hóa Cao Lãnh – Hội An năm 2020” đã chính khai mạc vào tối ngày 28/7. Song song đó, UBND TP.Cao Lãnh tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP.Cao Lãnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đến dự.

Đối với người Đồng Tháp, sự kiện lần này là dịp để trải nghiệm, khám phá về một Hội An cổ kính cũng như biết thêm về các giá trị văn hóa ở cả hai vùng, miền. So với lần tổ chức đầu tiên vào năm 2019, năm nay không gian đã được mở rộng hơn, các hoạt động cũng đa dạng hơn.

Điểm nhấn của sự kiện là không gian văn hóa Cao Lãnh – Hội An với nhiều khung cảnh và hoạt động đặc sắc. Những hình ảnh quen thuộc được tái hiện như làng Hòa An xưa, nhà sàn Nam bộ, các nghề truyền thống của Đồng Tháp. Cùng với đó là góc phố cổ Hội An với nghệ thuật sắp đặt đèn lồng, nghệ thuật chơi bài chòi. Đặc biệt, du khách có thể tham gia trải nghiệm làm các sản phẩm truyền thống từ xứ Quảng.

Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan, ban tổ chức đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo kế hoạch, sự kiện tiếp tục kéo dài đến hết ngày 31/7.

Hòa vào không khí lễ hội năm nay, TP.Cao Lãnh còn vinh dự đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Tp.Cao Lãnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Việc công nhận TP.Cao Lãnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sau hơn 8 năm thực hiện, là kết quả từ sự nỗ lực, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân. Điều này có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới về kinh tế – xã hội của thành phố cũng như của tỉnh.

Mỹ Duyên/THĐT