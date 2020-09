Chấn chỉnh việc lưu thông vượt tường hộ lan tuyến N2 (cầu Cao Lãnh)

Đó là yêu cầu của Ban An toàn giao thông tỉnh đối với Ban An toàn giao thông huyện Lấp Vò nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của dự án, an toàn trong sử dụng công trình và an toàn giao thông.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, từ khi cầu Cao Lãnh, tuyến N2 đưa vào sử dụng đến nay, qua theo dõi công tác an toàn giao thông trên tuyến, tình trạng người dân từ đường dân sinh Tham Thần, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò tự ý phá tường hộ lan bằng bê tông xi măng để mở đường đi riêng gây ra nhiều hệ lụy trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên đoạn đường này.

Mặc dù đã được ngành chức năng khắc phục lại hiện trạng, nhưng tình trạng vi phạm trên vẫn thường xuyên xảy ra, gây ra nhiều khó khăn cho lái xe, người tham gia giao thông trên tuyến N2.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông huyện Lấp Vò chỉ đạo ngành chức năng có liên quan khẩn trương bố trí lực lượng trực thường xuyên để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người tham gia giao thông không được lưu thông vượt qua tường hộ lan gây mất trật tự an toàn giao thông.

Cùng với đó là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm phá dỡ công trình nói trên.

(Theo: Nguyệt Ánh/dongthap.gov.vn)

