Cập nhật: Hơn 900 ca tử vong do nCoV, tổng số ca nhiễm vượt 40.000

Chỉ riêng tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong ngày 9/2 đã có thêm 91 ca tử vong do nCoV, trong đó 73 trường hợp ghi nhận ở thành phố Vũ Hán. Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết số người thiệt mạng do virus corona chủng mới (nCoV) tại địa phương này trong ngày 9/2 đã tăng thêm 91 trường hợp lên 871, tổng số ca nhiễm bệnh là hơn 29.600. Trong khi đó, 1.795 người đã khỏi bệnh và được xuất viện.Trong ngày 9/2, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 2.618 ca nhiễm mới, trong đó có 1.921 ca ở thành phố Vũ Hán – tâm chấn của đợt dịch hiện nay. Trong số 91 ca tử vong mới ghi nhận tại Hồ Bắc, có tới 73 ca ở Vũ Hán. Như vậy, chỉ tính riêng con số cập nhật từ tỉnh Hồ Bắc, tổng số ca nhiễm nCoV trên toàn cầu hiện nay đã vượt con số 40.000 trường hợp và tổng số ca tử vong do dịch bệnh này trên toàn cầu là ít nhất 904 trường hợp./.

Theo: Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)

