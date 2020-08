10 ngày nữa sẽ là đỉnh dịch, người dân cần hết sức cẩn thận

Theo TT Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trong 10 ngày tới, người dân cần cẩn trọng và thực hiện nghiêm khuyến cáo phòng bệnh.

Qua phân tích sự lây nhiễm của virus, ngành y tế dự báo, số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng và đến đỉnh dịch trong vòng 10 ngày tới. Do vậy, trong thời gian này, người dân cần hết sức cẩn thận và thực hiện nghiêm những khuyến cáo về phòng bệnh.

Đó là thông tin PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng nhận định chiều 5/8.

Hiện, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang điều trị 228 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.



Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đi kiểm tra công tác xét nghiệm tại BV 199- Bộ Công an.

Thông tin từ Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay, việc truy viết F0 không phải là mục tiêu chủ yếu của Bộ Y tế tại thời điểm này. Mục tiêu là sử dụng xét nghiệm kháng thể để phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng và truy vết những người tiếp xúc với các trường hợp đó, nhanh chóng tìm ra trường hợp bị lây nhiễm gần.

Bên cạnh những bệnh nhân đã truy vết được thì ở một số nơi đã xuất hiện bệnh nhân không liên quan đến 3 bệnh viện đang phong tỏa là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C (Bộ Y tế), Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng. Do vậy, công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch gặp nhiều khó khăn hơn so với giai đoạn 1.

Dự báo, số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng lên và đến đỉnh dịch trong vòng 10 ngày tới. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, qua phân tích sự lây nhiễm của virus, ngành y tế khuyến cáo, trong 10 ngày tới, người dân cần hết sức cẩn thận và thực hiện nghiêm những khuyến cáo phòng bệnh.

“Trong thời gian này, với sự nỗ lực của chính quyền thành phố Đà Nẵng, của ngành y tế, các lực lượng Công an và Quân đội, chúng ta sẽ giảm bớt được số ca mới mắc tại thành phố Đà Nẵng. Như vậy, tôi hy vọng, đến 14 ngày, chúng ta có thể kiểm soát được dịch bệnh, thành phố cũng sẽ có bước chuyển, có thể từ Chỉ thị 16 qua Chỉ thị 19 của Chính phủ trong tình thế hiện nay”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

(Theo: Thành Long/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/xa-hoi/10-ngay-nua-se-la-dinh-dich-nguoi-dan-can-het-suc-can-than-1079301.vov